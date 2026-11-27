La ola de atentados con explosivos y drones registrada en las últimas semanas en distintas regiones de Colombia ha encendido las alarmas entre analistas y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre una grave escalada de la violencia y señalan la ausencia de una política de seguridad coherente y duradera por parte del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La seguidilla de hechos violentos da cuenta del poder de fuego y la capacidad tecnológica de los grupos armados ilegales: el 31 de octubre de 2026 un atentado explosivo en Huila dejó un patrullero muerto; el 7 de noviembre tres soldados murieron en un ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar; y el 12 de noviembre otros cuatro militares fallecieron en un ataque similar en Norte de Santander.

Tres días después, el 15 de noviembre, un dron atacó un comercio en ese mismo departamento dejando a una mujer herida; el 22 de noviembre drones arremetieron contra estaciones de policía en Cúcuta con saldo de tres civiles heridos y 60 viviendas dañadas; y apenas un día después, el 23 de noviembre, un coche bomba explotó frente a la gobernación del Meta, dejando 23 personas heridas.

Para especialistas consultados por DW, la ofensiva militar impulsada desde el 7 de agosto por el Ejecutivo no solo resulta insuficiente para recuperar el control territorial, sino que carece de un plan estructurado frente a organizaciones criminales cada vez más adaptables.

Más ofensiva militar, pero sin control territorial

Juanita Goebertus, directora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), cuestiona abiertamente el rumbo de la actual administración: «La realidad es que el Gobierno De la Espriella aún no ha puesto sobre la mesa una propuesta clara de política de seguridad».

En su análisis, el énfasis mediático del Ejecutivo no se traduce en resultados en terreno: «Caminar entre los cuerpos de los fallecidos, firmar las bombas y encarar a los capturados no son una estrategia de seguridad sino de propaganda. Lo que nos dicen las comunidades en terreno es que tras los bombardeos no ha habido acciones concretas de control territorial».

Goebertus advierte además que el recrudecimiento de las acciones ofensivas no ha frenado el deterioro del orden público: «Desde que el presidente De la Espriella asumió el cargo, hemos observado un aumento en las acciones ofensivas hacia los grupos armados, principalmente los bombardeos. Sin embargo, esto no ha generado cambios significativos en el control territorial. Por el contrario, la situación de seguridad continúa en deterioro».

En la misma línea, Glaeldys González, investigadora de International Crisis Group, señala que el giro de mano dura y el cierre de las negociaciones de paz enfrentan una realidad criminal distinta a la del pasado. «Las tácticas diseñadas para debilitar a una insurgencia como fueron las antiguas FARC, como los bombardeos y las capturas de cabecillas, tienen efectos más limitados frente a los grupos actuales e incluso pueden generar nuevos ciclos de violencia», sostiene. Para la experta, «el principal reto del Estado es romper el dominio social que ejercen estos grupos y establecer un control territorial duradero», pues una intensificación meramente militar «deja a las comunidades más expuestas».

Una violencia más tecnológica y estructural

Los datos respaldan el diagnóstico sobre el salto táctico de las organizaciones armadas. Según Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), «lo más preocupante es el uso de drones con explosivos, que aumentó un 95 por ciento entre enero y septiembre de 2026. Hasta el 5 de noviembre se habían registrado 353 ataques de este tipo durante el año, prácticamente uno cada 20 horas».

Flórez subraya que no se trata de una reacción coyuntural, sino de un fenómeno profundo: «Estamos ante algo más estructural. Los grupos armados están transformando sus métodos de confrontación más rápido de lo que el Estado está adaptando sus capacidades para enfrentarlos». Al respecto, González coincide en que «los grupos armados y criminales utilizan más frecuentemente estas tácticas con drones como parte de su lucha asimétrica para evitar enfrentamientos directos con las fuerzas estatales».

Aunque Flórez reconoce que el mandatario «ha puesto nuevamente este tema en el centro de la agenda, ha fortalecido la ofensiva y ha enviado un mensaje de autoridad», advierte que «Colombia todavía tiene pendientes recuperar el control efectivo de los territorios y debilitar las estructuras criminales».

Población civil en medio del fuego

El impacto de esta disputa recae con fuerza sobre los habitantes de las regiones en conflicto. Goebertus alerta sobre el aumento de las agresiones contra la población civil en zonas críticas: «En Norte de Santander, por ejemplo, el ELN ha escalado los ataques contra la fuerza pública, al tiempo que su disputa con el Frente 33 se ha intensificado, dejando a civiles muertos y heridos por ataques con drones cargados con explosivos. En Cauca y Nariño, además de los ataques a la vía Panamericana, las comunidades están sufriendo graves abusos».

Finalmente, los expertos coinciden en que cualquier respuesta estatal fracasará si no distingue la naturaleza heterogénea de los actores armados. Como resume Flórez, «Colombia enfrenta una nueva configuración de la violencia organizada, más fragmentada, adaptable y conectada con economías criminales. Esa diferencia es fundamental para diseñar una política de seguridad eficaz, muy asociada con la necesidad de una mejor política criminal».