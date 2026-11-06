Falsos avisos de bomba reactivan las alertas en aeropuertos europeos

Aeropuertos de distintas ciudades, entre ellas Madrid, Lisboa, Venecia, París, Praga y Copenhague, recibieron alertas de amenazas falsas de bomba, lo que obligó a activar protocolos de seguridad.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE, estos episodios se suman a los cerca de 30 incidentes registrados durante la semana.

Al respecto, en España, cuatro vuelos internacionales que se dirigían al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fueron objeto de falsas advertencias.

Las aeronaves procedían de Londres y Múnich, pero las autoridades españolas descartaron cualquier riesgo después de realizar las correspondientes verificaciones.

Por su parte, en Portugal, un avión de Ryanair con destino a Roma permaneció en tierra durante más de dos horas en Lisboa, luego de que la Policía recibiera información sobre una posible amenaza mediante canales de cooperación internacional.

La situación también provocó alteraciones en otros puntos del continente.

Por ejemplo, en Italia, un avión de Wizz Air que viajaba desde Praga hacia Roma fue desviado a Venecia, lo que ocasionó una interrupción temporal de las operaciones en ese aeropuerto, mientras que en Francia se reportaron cuatro alertas relacionadas con vuelos: tres aeronaves aterrizaron en París-Orly y una en Burdeos sin que se registraran incidentes.

En Polonia, por su parte, una amenaza vinculada a un vuelo entre Tallin y Varsovia fue evaluada por la aerolínea, que decidió mantener su itinerario.

En la República Checa, la Policía tuvo que inspeccionar nueve aviones relacionados con operaciones de llegada y salida en el aeropuerto de Praga, tras recibir comunicaciones anónimas, mientras que en Hungría registró tres alertas en vuelos que atravesaban su espacio aéreo, lo que motivó el despliegue de cazas Gripen por orden de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) para escoltar aeronaves comerciales procedentes de Bruselas y Praga.

En Dinamarca, por su parte, el aeropuerto de Copenhague recibió amenazas por segundo día consecutivo, aunque la Policía aseguró que «no existe ni ha existido ningún peligro» para los pasajeros.

Las autoridades europeas investigan si estos acontecimientos responden a una estrategia organizada.

Estos incidentes se producen luego de que la Comisión Europea activara el mecanismo de intercambio de información a escala de la Unión Europea en materia de seguridad aérea.