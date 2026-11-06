Fanb se suma a consulta nacional sobre reforma de la justicia penal

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se incorporó a las jornadas de discusión de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

Durante la jornada, que se desarrolló en el Teatro del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ubicado en Fuerte Tiuna, se instalaron mesas de trabajo en las que sus representantes expusieron propuestas y planteamientos para contribuir a los cambios del sistema judicial venezolano.

En la actividad, estuvo presente el ministro para la Defensa, Gustavo González López, quien fue el encargado de recibir a los integrantes de la Comisión Presidencial.

En este sentido, manifestó la disposición de la Fanb de contribuir con este proceso, especialmente por sus competencias en la administración de la justicia penal militar.

Por su parte, el Fiscal General de la República y secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, Larry Devoe, resaltó la importancia de incorporar a la institución castrense en este debate.

Devoe destacó el rol de la Fanb dentro del ámbito judicial, tanto por su participación como órgano auxiliar del sistema de justicia ordinario como por sus atribuciones en la administración de la justicia militar.