Fedecámaras: consenso público-privado impulsará el desarrollo económico

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, destacó que el consenso entre el sector público y el privado impulsará el desarrollo económico, el fortalecimiento de la fuerza laboral y el impulso tecnológico orientado a fomentar la prosperidad del país.

“El gran mensaje de esta octogésima segunda Asamblea [de Fedecámaras] es que, con la cooperación público-privada, con el consenso que se puede levantar entre el Estado venezolano y el sector privado de nuestro país, nosotros podemos avanzar para resolver problemas hoy, para estabilizar la economía y para buscar la prosperidad que todo el mundo está esperando que debe encontrar Venezuela”, señaló durante una entrevista de Venezolana de Televisión (VTV).

Cuatro objetivos estratégicos del Plan de Inversión y Empleo

Asimismo, Capozzolo apuntó que los cuatro objetivos estratégicos del Plan de Inversión y Empleo, en colaboración con el Ejecutivo nacional, fomentarán escenarios atractivos para la inversión internacional. “Estamos aquí como el sector empresarial para acompañar todo el conjunto de medidas que se puedan tomar”, añadió.

Capozzolo valoró positivamente la diversificación del modelo de desarrollo nacional más allá del sector petrolero, acto que potenciará la capacidad de las empresas y elevará nuevos talentos en el sector laboral.