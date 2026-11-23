La feligresía católica del estado Miranda recibió oficialmente una réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un obsequio religioso traído directamente desde la ciudad de Maracaibo por la agrupación G48 Gaitas, con el propósito de que permanezca de manera definitiva en esta comunidad.

El encuentro de bienvenida se llevó a cabo en los alrededores de la Iglesia Santa Rosalía de Palermo y estuvo marcado por la celebración de una misa de acción de gracias, en la que prevaleció un ambiente de profunda devoción, unión y esperanza entre los asistentes.

“Recibir a nuestra querida Chinita es una bendición enorme que llena de luz y fortaleza espiritual a cada hogar de nuestro municipio. Es la réplica más grande que tiene el estado Miranda y está aquí para acompañar a nuestra patrona Santa Rosalía de Palermo; a partir de ahora “La Chinita” va a bendecir al pueblo de El Hatillo”, expresó el alcalde del Hatillo, Fernando Melena.

Durante la ceremonia litúrgica, el Vicario Judicial Adjunto de la Arquidiócesis de Caracas, Monseñor Rafael Bitter, junto al seminarista de la Diócesis de Guarenas, José Santander, resaltaron el profundo significado espiritual de esta advocación mariana, destacándola como un signo de paz y bendición para todos los fieles de la entidad.

«El Hatillo es un pueblo de fe y hoy lo ha manifestado con sinceridad, alegría y humildad. Damos gracias a Dios por este gran regalo, y nuestra patrona, Santa Rosalía de Palermo, también lo agradece”, dijo Monseñor Rafael Bitter.

Con la entronización de esta imagen en la jurisdicción hatillana, la parroquia Santa Rosalía de Palermo se consolida como un nuevo punto de encuentro para los devotos de La Chinita en la región capital, fortaleciendo los lazos culturales y religiosos entre el estado Zulia y Miranda.

Réplica sagrada de La Chinita ya reposa en El Hatillo / Foto: Miguel Cabeza

Réplica sagrada de La Chinita ya reposa en El Hatillo / Foto: Miguel Cabeza

Réplica sagrada de La Chinita ya reposa en El Hatillo / Foto: Miguel Cabeza

Réplica sagrada de La Chinita ya reposa en El Hatillo / Foto: Miguel Cabeza

Réplica sagrada de La Chinita ya reposa en El Hatillo / Foto: Miguel Cabeza

Réplica sagrada de La Chinita ya reposa en El Hatillo / Foto: Miguel Cabeza

Un poco de historia

Según recoge la historia tradicional, el 18 de noviembre de 1709 una lavandera llamada María Cárdenas halló a orillas del Lago de Maracaibo una pequeña tablilla de madera con la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este acontecimiento dio origen a una profunda devoción en el estado Zulia, consolidando a «La Chinita» como su patrona espiritual y como uno de los símbolos religiosos y culturales más emblemáticos de Venezuela.