El representante de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, informó que el gremio recibió a grupos interesados en explorar oportunidades de inversión en el sector hotelero nacional. Este movimiento ocurre en un contexto donde varios establecimientos reportan ocupación plena.

Vieira explicó que existen marcas internacionales con interés en regresar al país, así como grupos dispuestos a adquirir hoteles operativos. Entre las opciones evaluadas destacan las alianzas estratégicas o joint ventures entre operadores venezolanos y cadenas extranjeras para ingresar al mercado sin construir infraestructuras desde cero.

La presidenta, Delcy Rodríguez, señaló recientemente ante Conindustria que empresarios estadounidenses enfrentaron dificultades para conseguir habitaciones durante sus visitas al país. En ese sentido, ubicó al sector hotelero entre las actividades que requieren atención ante las expectativas de inversión privada, principalmente vinculadas a la industria petrolera.

Repunte en destinos corporativos y petroleros

Caracas, Maracaibo, Margarita y Puerto La Cruz registran reportes positivos de ocupación hotelera, a los que se suma la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui. Según cifras reseñadas por Bloomberg, el hotel Eurobuilding El Tigre pasó de 35% de ocupación en octubre de 2025 a 87% en octubre de 2026 debido a la llegada de ejecutivos petroleros.

En la capital venezolana, la presencia de funcionarios de EEUU y representantes de empresas internacionales ha modificado la dinámica de los hoteles de cuatro y cinco estrellas. El JW Marriott funcionó temporalmente como centro de operaciones de la delegación diplomática estadounidense, mientras que el hotel Cayena sirve de punto de encuentro para inversionistas y fondos internacionales.

Vieira advirtió que este repunte no se distribuye de forma uniforme en todas las categorías, ya que los establecimientos de menos de tres estrellas aún no reciben el mismo flujo de visitantes. La demanda actual se concentra en el segmento corporativo impulsado por el aumento de frecuencias aéreas, además de venezolanos residentes en el exterior y viajeros de Colombia, Brasil, Argentina y España.

El vocero gremial indicó que Venezuela presenta un déficit de alojamiento, especialmente en el interior del país. La última data disponible de Fenahoven, correspondiente a 2019, contabiliza 346.000 plazas cama en el territorio nacional, cifra que contrasta con las 700.000 registradas en Colombia según referencias del sector.

Para recuperar competitividad, Vieira estimó que modernizar un hotel de tres estrellas con menos de 100 habitaciones requiere una inversión de entre US$500.000 y US$1 millón. Los recursos deben destinarse a la digitalización de servicios, renovación de infraestructura, capacitación del personal y manejo de idiomas.

El gremio también señaló que la estabilidad de los servicios públicos —electricidad, agua, gas, combustible y telecomunicaciones— condiciona el cumplimiento de estándares internacionales. Fenahoven espera que la mejora en la conectividad aérea y los servicios acompañe la expansión económica para consolidar el crecimiento del alojamiento en el país.