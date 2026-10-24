Feria del Pesebre en Calabozo celebrará 30 años con novedades y sorpresas

Calabozo abre los brazos a la fe y se prepara para celebrar, del 3 al 6 de diciembre, la trigésima edición de la Feria Arquidiocesana del Pesebre, una cita cultural y evangelizadora que este año renueva la esperanza de las familias guariqueñas con una agenda cargada de novedades y sorpresas.

Durante una rueda de prensa realizada el viernes en el Hotel Plaza Real de Calabozo, el comité organizador presentó los detalles de esta edición especial, cuyo lema será «30 años haciendo lugar a Jesús: una familia, una comunidad, una esperanza». Entre los principales cambios destaca la nueva locación del evento, que se traslada al Parque Rómulo Gallegos.

La presentación estuvo encabezada por el Pbro. José Matías Navarro, presidente de la feria; Alfreína Álvarez, alcaldesa del municipio Francisco de Miranda; Gustavo Jiménez, vicepresidente de la feria; Dayana Cifontes, representante de Finanzas y Gestión; Ana Oliveros, vocera de la iniciativa «Manos del Pesebre, gestos de esperanza»; y Carlos Garrido, director del CDCE municipal.

El comité destacó que este año la participación ya no se organizará por circuitos educativos, sino que cada institución interesada podrá inscribirse de forma independiente. La meta es exhibir más de 30 pesebres, reconociendo el esfuerzo de cada escuela con incentivos orientados al beneficio institucional. Así, el primer lugar recibirá un aula de clases totalmente equipada, el segundo una oficina equipada y el tercer puesto la remodelación de la sala de baños del plantel.

Renuevan concursos

La comisión informó que en esta trigésima edición las competencias renovaron sus nombres con un enfoque más cercano y tradicional. El concurso de Pesebre ahora se llamará Belén entre nosotros; el de Estampas será Rostros y caminos de esperanza; Cartelera pasará a ser Buenas noticias que transforman; Hallacas se denominará Sabores que trascienden la historia; Carato se llamará Un sorbo de tradición; Dulce de lechosa será Dulzura que une; Orejitas llevará el nombre de Dulce tradición; Aguinaldos (infantil y juvenil) se conocerá como Voces que anuncian a Jesús; Tarjetas será Un mensaje, una esperanza; Cuentos pasará a ser Historias con el Niño Jesús; y Pintura se llamará Trazos de Belén.

Además, la organización anunció la incorporación de una nueva modalidad de alfombras, denominada «El camino de Belén». «Cada modalidad representa una oportunidad para que nuestras instituciones expresen su creatividad, sus talentos y su compromiso con la evangelización», destacaron los voceros.

30 abordajes para transformar vidas

Fiel a su profundo carácter social, esta entrega impulsa la iniciativa «Manos del Pesebre, gestos de esperanza», la cual contempla realizar 30 abordajes comunitarios a partir de noviembre. Las jornadas atenderán a familias vulnerables con asistencia médica, talleres recreativos, actividades infantiles, atención a mujeres embarazadas, entre otros operativos.

«Queremos que nuestra feria no solo quede en los pesebres que hemos construido, sino también en las sonrisas que podamos compartir, las manos que podamos estrechar y las vidas que podamos tocar con un gesto de amor», expresó el Pbro. Matías Navarro.

A diferencia de ediciones previas, la programación prescindirá del habitual desfile de apertura para dar paso a la inauguración oficial mediante el concurso de estampas, seguido inmediatamente por la solemne Santa Misa de inicio.

Para esos días se desplegará un dispositivo integral de seguridad ciudadana y un plan especial de transporte público para resguardar la tranquilidad de los asistentes y facilitar el traslado de las familias desde diversos sectores y parroquias del municipio.

El comité organizador extendió un llamado a las grandes, medianas y pequeñas empresas, así como a los comerciantes locales, para sumarse como patrocinadores y colaboradores de esta importante cita festiva. La junta directiva enfatizó que el respaldo del sector privado resulta fundamental para fortalecer la logística, garantizar el alcance de la agenda especial y consolidar este evento como un motor impulsor del turismo y la economía regional.