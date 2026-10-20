Financian a 28 bodegueros de la Comuna 13 de Abril en Barinas

El Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en colaboración con el Banco Digital de los Trabajadores, entregó los certificados de financiamientos a 28 bodegueros de la Comuna 13 de Abril, ubicada en la parroquia El Carmen, en el estado Barinas.

«​Entregamos el Certificado de Financiamiento al Sr. Tayron Matute Castro, uno de los 28 bodegueros de la Comuna 13 de Abril que hoy reciben este impulso crediticio para fortalecer sus negocios y garantizar productos a precios justos a su comunidad», expresó el ministro Luis Antonio Villegas, en sus redes sociales.

Durante la jornada, inauguró junto al Poder Popular la bodega comunal La Bendición del Señor.

«Tal como nos orientó mi Comandanta Presidenta @DelcyRodriguezv, sumamos esfuerzos junto al Banco Digital de los Trabajadores (@bdt_ve) para seguir respaldando el trabajo digno de nuestro pueblo», puntualizó.

De acuerdo a nota de prensa emitida por el ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, esta bodega comunal conecta sin intermediarios a los agricultores de la zona con los comercios del sector, permitiendo que los alimentos de la cesta básica lleguen a precios accesibles a los hogares barineses.

Esta bodega, se suma a los más de 170 establecimientos activos bajo el Plan Bodega en el territorio, fortaleciendola economía local y protegiendo el ingreso familiar del pueblo.