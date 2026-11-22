Un total de 148 pescadores del estado Nueva Esparta fueron beneficiados con la entrega entrega bajo financiamiento de 125 motores fuera de borda, así como 18 créditos para reparación de embarcaciones y 5 de carpintería de ribera por parte del Ministerio de Pesca y la Gobernación de Nueva Esparta, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Pesca.

El acto de reconocimiento y dotación dirigido a las comunidades pesqueras artesanales del estado Nueva Esparta, se llevó a cabo en el muelle de pescadores de Pampatar y estuvo encabezado por el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, y la gobernadora de la entidad, Marisel Velásquez para optimizar las faenas de captura y garantizar la operatividad de la flota artesanal.

El ministro Juan Carlos Loyo y la gobernadora Marisel Velásquez encabezaron el acto en el marco del Día Mundial de la Pesca.

Foto Jacobo Narváez

Crecimiento impulsado por la sardina

El ministro Juan Carlos Loyo destacó la capacidad organizativa del sector, que actualmente agrupa a más de 1.800 Consejos del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (CONPPA) en todo el territorio nacional. Subrayó que, siguiendo las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez, se mantiene una política sostenida de acompañamiento productivo que proyecta un crecimiento nacional del sector pesquero y acuícola de entre el 2 % y el 5 % para el cierre de este año.

En el caso particular de Nueva Esparta, Loyo informó que la entidad registró un incremento productivo del 40 % durante el presente período, atribuido principalmente al desempeño extraordinario de la temporada de sardina, especie clave para el consumo interno y la economía local.

Articulación institucional de cara a diciembre

Por su parte, la gobernadora Marisel Velásquez resaltó la unidad de acción entre el Ejecutivo nacional, la cartera de Pesca y el gobierno regional para atender de forma directa a los pescadores y pescadoras de la isla.

«Hoy cada bote contará con su motor para salir a faenar tranquilamente en busca del sustento para sus familias y para garantizar el abastecimiento proteico de todo el pueblo neoespartano en vísperas de las festividades decembrinas», expresó la mandataria regional.

Con estas acciones, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar dotando de herramientas de trabajo a las comunidades costeras, sumando esta celebración internacional al calendario nacional del sector, que en Venezuela conmemora cada 14 de marzo el Día del Pescador y el Acuicultor Artesanal.