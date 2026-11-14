Fiscalía de Paraguay acusa de asociación criminal a Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay acusó este viernes de asociación criminal al expresidente Santiago Peña y a cinco altos funcionarios del sistema financiero, dentro de la investigación por la intervención de Ueno Bank, la entidad que recibió cientos de millones de dólares en fondos públicos durante su mandato.

El cargo se suma a los de lesión de confianza y administración en provecho propio, de los que ya había sido acusado. El fiscal Christian Benítez explicó que se trata de una ampliación de la acusación, y precisó que tanto la asociación criminal como la lesión de confianza se catalogan como delitos precedentes al lavado de activos.

Pese a la nueva imputación, la expectativa de pena se mantiene en 15 años de cárcel. Un juez deberá resolver si acepta el nuevo cargo.

Según la acusación, Peña habría encabezado una «estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal» con un objetivo concreto: subordinar los controles financieros del Banco Central a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de la entidad bancaria.

El elemento más comprometedor del expediente son las «reuniones clandestinas periódicas» que —sostiene la Fiscalía— el entonces presidente mantuvo con Federico Vázquez, titular del grupo, en la residencia presidencial. En esos encuentros habría impartido instrucciones para evitar la intervención del banco.

Los funcionarios del Banco Central, por su parte, habrían actuado de manera coordinada para ocultar las irregularidades financieras de la entidad y permitirle seguir captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvenci, refiere AFP