La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Abae), institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), desarrolló una jornada de formación en Sistemas de Información Geográfica (SIG), dirigida a 11 funcionarios de la Escuela de Geografía Militar «Cnel. Alberto Contramaestre Torres».

La capacitación, reseñada en nota de prensa , combinó contenidos teóricos y prácticos enfocados en el aprovechamiento de tecnologías espaciales para el estudio y la planificación del territorio venezolano.

Las actividades se llevaron a cabo en la sala de geomática del Sistema de Aplicaciones Terrestres (SAT) de la ABAE, bajo la orientación de la capitana Dafherlym Briceño, responsable de la Unidad de Observación de la Tierra; la ingeniera ambiental Oriana Mendoza y la geógrafa Mónica Rosendo.

Durante el proceso, los cursantes profundizaron en conceptos cartográficos, modelos de representación espacial, sistemas de coordenadas y métodos de análisis geográfico, además de conocer los elementos que integran estas plataformas tecnológicas y las distintas fuentes de información para su funcionamiento.

Uno de los principales recursos abordados fue QGIS, un programa de acceso libre que facilita la elaboración de mapas y el procesamiento de datos geográficos.

«Fue un curso teórico-práctico donde se enseñaron técnicas básicas, como conocer la interfaz de QGIS y cómo editar vectores, digitalizarlos y manejar la tabla de atributos, además de técnicas para el abordaje del análisis de redes, como áreas de influencia y matriz de distancia, y además la composición de los mapas», señaló la investigadora del ABAE.

Resaltó que «este software libre permite aplicar todas estas técnicas y entender la dinámica geográfica de nuestro territorio nacional a partir de diferentes variables, llámense físicas, naturales, socioeconómicas y poblacionales».

La especialista señaló que estos conocimientos contribuirán al desempeño de los funcionarios en sus respectivas responsabilidades institucionales.