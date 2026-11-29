Con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta médica en las zonas populares del estado Miranda, autoridades entregaron una ambulancia tipo trimoto para reforzar el sistema de atención primaria en la Comuna Unidos Venceremos, ubicada en la parroquia Filas de Mariche del municipio Sucre.

La dotación favorecerá directamente a aproximadamente 15. 000 habitantes agrupados en 15 consejos comunales, operando desde la Base de Misiones Marisela Berrotellán. Durante la jornada, el responsable del Plan Antonio José de Sucre, Pedro Infante, resaltó el impacto de esta unidad para facilitar el traslado y la asistencia oportuna en el eje territorial.

Articulación institucional y proyectos hídricos

Infante subrayó que la mejora en los servicios públicos de la zona responde a la coordinación entre el Poder Popular organizado, la Alcaldía del municipio Sucre —encabezada por el alcalde Diógenes Lara—, el gobierno regional y el Ejecutivo Nacional. En este sentido, informó que actualmente registran avances significativos la construcción de un nuevo pozo de agua para abastecer a sectores de la comunidad, financiado a través de las consultas populares.

“Ha sido una fórmula perfecta de gestión y de trabajo, identificando los problemas y logrando que los financiamientos de cada uno de los proyectos de las distintas consultas populares atiendan esos problemas”, afirmó el vocero.

Asimismo, el dirigente enfatizó que la prioridad de las instancias gubernamentales es dar respuesta directa a las demandas planteadas por las comunidades organizadas:

«¿De qué se trata el gobierno? Atender las necesidades, las aspiraciones y los problemas identificados por nuestro pueblo. Seguimos construyendo el Poder Popular y haciendo gestión para resolver los problemas de la gente», concluyó.