Fortalecen el Sistema de Alerta de Tsunami y monitoreo sísmico durante visita técnica a Funvisis

El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), Yván Gil Pinto, realizó este viernes un recorrido técnico por las instalaciones de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), ente adscrito a esta cartera ministerial, con el objetivo de supervisar las capacidades operativas y de investigación en materia de gestión de riesgos en Venezuela.

Durante la jornada, el titular del Mincyt, acompañado por el presidente de la institución, general Luis Jiménez, junto a investigadores, personal técnico, ingenieros y trabajadores, visitó la sala del Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano, la Oficina de Geología de Terremotos, el Departamento de Investigación Social y Divulgación, el área de Instrumentación Electrónica y la estación de monitoreo, entre otros espacios.

En este sentido, a través de la red social Telegram, Gil destacó que la visita responde a las directrices orientadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para potenciar las capacidades nacionales en materia de gestión de riesgos y monitoreo en tiempo real.

«Vamos a colocar esta fundación en los próximos tres o cuatro meses en un instituto de investigación de primer nivel como siempre lo ha sido, un nivel que nos lleve a ser referencia en nuestra América Latina», afirmó.

Asimismo, recordó que Venezuela es un país expuesto a actividad sísmica, con antecedentes recientes como los eventos del pasado 24 de junio, por lo que la investigación rigurosa resulta vital para la preservación de la vida.

«La investigación, el monitoreo y la educación sismológica deben ser una parte esencial de nuestra vida. Un pueblo preparado estará en mejor posición de enfrentar y mitigar los efectos de estos eventos naturales», subrayó.

Adicionalmente, extendió una invitación a la ciudadanía a visitar la institución para conocer de cerca la conformación de las fallas geológicas del territorio nacional.

Con estas acciones, el Gobierno bolivariano reafirma su compromiso de poner la ciencia, la investigación y la tecnología al servicio de la protección, la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano.