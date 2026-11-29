El Gobierno Bolivariano avanza en la articulación de planes de gestión integral de riesgos en el estado La Guaira, para atender las zonas vulnerables, fortalecer las acciones de prevención y reducir los riesgos ante posibles amenazas naturales, tras el doble sismo que sacudió al país.

Así lo informó el ministro para Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, a través de sus redes sociales, donde anunció su participación en una jornada de trabajo y evaluación junto al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán.

Las autoridades revisaron los avances de las labores de recuperación y establecieron nuevas líneas de trabajo orientadas a rehabilitar la infraestructura, reducir las vulnerabilidades y acompañar a las comunidades durante el proceso de reconstrucción.

El ministro resaltó la importancia de mantener el trabajo conjunto entre las instituciones para garantizar que las acciones de recuperación también incorporen criterios de seguridad, planificación y resiliencia ante futuros eventos naturales.

«La Guaira merece renacer con mayor seguridad, planificación y resiliencia», manifestó el ministro, al tiempo que reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer las capacidades de prevención y protección de la población.

«Seguimos trabajando de manera articulada para transformar las dificultades en oportunidades y construir un estado más preparado para proteger la vida de nuestro pueblo», agregó.