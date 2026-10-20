Francia reactiva el servicio de emisión de visas en Venezuela

La información fue confirmada de manera directa por la delegación diplomática francesa a través de sus canales oficiales y redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la Embajada de Francia en Venezuela, los usuarios ya pueden acceder a la plataforma correspondiente para registrar sus solicitudes, verificar los requisitos vigentes y agendar las citas consulares necesarias para la obtención del documento de viaje.

Esta reapertura busca atender la demanda acumulada de viajeros por motivos turísticos, de negocios, de estudios o de reunificación familiar.

Se recomienda a todos los aspirantes revisar detenidamente los formularios y la documentación requerida en la página web oficial de la embajada antes de acudir a la cita programada.

Para obtener más detalles sobre las tasas consulares, tiempos de entrega y protocolos de atención actualizados, los interesados pueden consultar de forma directa el portal digital de la Embajada de Francia en Venezuela.

