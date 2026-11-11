Fuertes disturbios en Barcelona y otras ciudades tras huelga en España

La jornada de huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España desató movilizaciones masivas en las principales ciudades del país, acompañadas por discrepancias profundas en las cifras de acatamiento.

Mientras los sindicatos CCOO y UGT calificaron la marcha como un éxito mayoritario impulsado por el encarecimiento de la vida y la crisis de la vivienda, la patronal empresarial CEOE tildó el paro como un fracaso. La protesta afectó el transporte público, provocó cortes de carreteras y dejó un saldo oficial de al menos 52 personas detenidas en todo el territorio nacional.

La ciudad de Barcelona vivió uno de los episodios más convulsos del día durante la manifestación que congregó a 50.000 personas en el centro urbano. La marcha, marcada por el repique de llaves y las exigencias frente a la crisis habitacional, derivó en graves altercados e incidentes violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Las cargas policiales, los altercados en la vía pública y los choques con las autoridades convirtieron a la capital catalana en uno de los epicentros de mayor tensión de la jornada, mientras los líderes sindicales regionales exigieron a la clase política legislar de inmediato ante el malestar social.

Madrid con la marcha más numerosa

Paralelamente, la capital del país albergó la marcha más numerosa, reuniendo a unas 120.000 personas en Madrid según la Delegación del Gobierno y a 400.000 según los convocantes.

Los gritos para exigir medidas ante la crisis de la vivienda, repiques de llaves y lemas a favor de continuar «la lucha» protagonizaron esa marcha.

Encabezados por el Sindicato de Inquilinas, los manifestantes marcharon tras consignas contra la especulación inmobiliaria y rindiendo homenaje a Maricarmen Abascal, cuyo reciente desahucio y posterior fallecimiento impulsaron la movilización. Los paros registraron además un seguimiento superior al 60% en comercio y hostelería, mientras que borrascas meteorológicas obligaron a suspender los actos en varias ciudades de Andalucía.