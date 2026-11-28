La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió este 27 de noviembre en Lima a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, para celebrar el primer gabinete binacional entre ambos países en cinco años. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, donde los mandatarios definieron una hoja de ruta conjunta centrada en el intercambio comercial y la integración regional.

Durante la cita, Fujimori ratificó la disposición de su administración para convertir el territorio peruano en la principal salida al mar para las exportaciones bolivianas. La jefa de Estado ofreció la capacidad logística de los terminales marítimos de Ilo, Matarani, el Callao y Chancay, destacando que esta red brinda acceso estratégico hacia los mercados internacionales, con especial énfasis en el bloque Asia-Pacífico.

Por su parte, el gobernante boliviano expuso una estrategia comercial de doble vía al afirmar que la visión de su Ejecutivo abarca el eje «Pacífico-Atlántico». Para materializar este objetivo, Paz planteó aprovechar los puertos de Bolivia e impulsar la construcción de dos grandes corredores de integración: uno amazónico y otro andino.

Corredores bioceánicos y cooperación estratégica

Al detallar el alcance de estas obras de infraestructura, Paz subrayó que los corredores garantizarán un desarrollo recíproco que trascenderá el simple transporte de mercancías para facilitar también la asistencia mutua en situaciones de crisis. En ese contexto, el presidente boliviano expresó su solidaridad con el pueblo peruano ante los estragos que ya provoca el fenómeno de El Niño en esa nación.

El mandatario explicó que el trazado del corredor amazónico conectará a Brasil con la región peruana de Madre de Dios y los puertos del Pacífico atravesando los departamentos bolivianos de Beni y Pando. Según precisó, esta ruta representará un ahorro aproximado de 1.100 kilómetros para Perú, estableciendo un hito de eficiencia en la conexión Atlántico-Pacífico a través de suelo boliviano.

Como complemento a la agenda económica y logística, Paz propuso durante la cumbre la creación de un centro estratégico y de seguridad iberoamericana con sede en la ciudad boliviana de Cochabamba, buscando fortalecer la coordinación institucional en la región.