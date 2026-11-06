Gabriela Simoza le pone fe a la cultura comunal

La descentralización cultural en Venezuela toma impulso desde las bases comunitarias con la cuarta edición del Festival Escuela de Artes Vivas, una iniciativa que nació en Miranda y ahora se expande a 13 estados del país.



Al frente de este despliegue se encuentra Gabriela Simoza, viceministra de Cultura, directora ejecutiva de Misión Cultura y secretaria de Cultura del estado Miranda, quien defiende el viraje institucional hacia la periferia: “Nuestro ministro Alejandro López nos ha orientado: ‘Vámonos a los territorios a escuchar a la gente’. Eso nos va a dar más tino para construir políticas con asidero en la necesidad real y no en lo que pensemos nosotros desde una oficina”.



El proyecto rompe con la concepción tradicional del espectáculo para priorizar el aprendizaje continuo y la organización popular. “Nos planteamos un festival que deje de ser vitrina, donde la gente solo vaya a entretenerse, y empiece a ser parte protagónica del desarrollo sociocultural desde su comunidad a partir de la formación”, explica Simoza.



Durante las primeras semanas, maestras y maestros de diversas disciplinas han capacitado a agrupaciones emergentes e intergeneracionales en teatro, danza, música, circo y narración oral, articulando a referentes nacionales con formadores locales en más de 1.000 comunas.



Además del adiestramiento artístico, subraya que el programa instala capacidades técnicas permanentes para superar la dependencia de las capitales.



En cada territorio se estructuran equipos con productores comunales, formadores, comunicadores y personal técnico y logístico. “Al calor del festival no solo se organizan agrupaciones emergentes, también equipos de trabajo para que, al terminar el evento, tengan herramientas para gestionar sus propios proyectos, organizar actividades y sostener agendas culturales mediante esquemas comunitarios como la economía circular”.



Una agenda que se extiende



El cronograma prevé una progresión escalonada que arranca este 13 de noviembre con la fase comunal, donde los vecinos presentarán muestras vinculadas a la memoria y toponimia de sus calles.



Posteriormente, mediante acuerdos colectivos y sin dinámicas competitivas, cada circuito elegirá propuestas para avanzar a las etapas municipal y regional, culminando el 7 de diciembre en un encuentro nacional.



“No es un concurso, no estamos midiendo al mejor bailarín; la misma comunidad se pone de acuerdo y en consenso vota por quién va a representarlos”, aclara la viceministra.



Con miras al próximo año, proyectan abarcar los 24 estados del país en una quinta edición, apoyándose en alianzas interinstitucionales con el Ministerio de Comunas. Esta meta requiere levantar una cartografía cultural exhaustiva que registre tanto la infraestructura formal como los espacios alternativos.



“Podemos promover el desarrollo del teatro en una cancha o debajo de una mata de mango; esto pasa por un cambio sobre cómo concebimos la gestión cultural”, enfatiza Simoza, quien asume el reto de articular la estructura ministerial con el liderazgo que ya opera de manera orgánica en los 335 municipios venezolanos.



La experiencia regional de Simoza (exalcaldesa de Cúa y conocedora de la dinámica mirandina) refuerza su visión de acompañar fenómenos locales de autoafirmación a través del empoderamiento de cada comunidad. “Hay un ejército de hombres y mujeres trabajando por la cultura; nuestro compromiso es acompañarlos y poner a disposición las vías institucionales para que esas iniciativas tengan reconocimiento formal ante instancias como el Instituto del Patrimonio Cultural”, concluye la titular.