Garantizan la nutrición escolar como pilar fundamental para la transformación educativa

Durante el II Congreso Nacional de Madres y Padres Cocineros de la Patria, que tuvo lugar en Caracas, el ministro Héctor Rodríguez destacó que la labor de este equipo «va más allá de preparar diariamente la comida» de los estudiantes del país, sino que «también enseñan sobre la buena alimentación, sobre nuestra cultura gastronómica y se involucran en todos los procesos sociales en torno a las instituciones educativas».



«Yo siempre he creído que ustedes son una gran fuerza (…); no me dejen solo en la tarea de ser ministro de Educación. Eso significa que la tarea del movimiento de Cocineras y Cocineros no se limita solo a cocinar, y cocinar impacta mucho en otras cosas», resaltó.



En ese sentido, el titular de la cartera educativa pidió su apoyo directo para afrontar los retos que su despacho se planteó para mejorar la calidad educativa; entre estos resaltó: incrementar la matrícula, fortalecer la infraestructura escolar y solventar el déficit de docentes especialistas.



«Un reto grande que tenemos es que los niños se incorporen al sistema educativo y no abandonen. Cocinar ayuda a eso, pero no solamente es cocinar; ustedes tienen una red que puede conectarse con las comunidades y ver qué niño falta y ayudar a escolarizarlo», aseveró.

En este encuentro se destacó el valor formativo que convierte el aula en escenario de aprendizaje significativo y se reconoció a cocineras y cocineros como portadores de conocimiento.

El Congreso Nacional de Madres y Padres Cocineros tuvo previamente fases institucionales, municipales, estadales y ahora nacional, en las cuales se promovió el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de propuestas para elevar la calidad del servicio alimentario escolar y de la educación en general.

Este congreso, en su segunda edición, se lleva a cabo con el objetivo de fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el plan Venezuela Alimenta Hambre Cero impulsado por el Ejecutivo Nacional.