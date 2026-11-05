Garantizarán seguridad a visitantes de la plaza China

Un módulo policial es construido en las instalaciones de la plaza de la Amistad China-Venezuela, ubicada al final de la avenida Baralt, específicamente en la entrada de la Cota Mil. La obra tiene como objetivo garantizar la seguridad de los visitantes del espacio y de más de 2.000 habitantes de la parroquia Altagracia.

El ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, informó a través de sus redes sociales que las labores se ejecutan mediante el Plan Venezuela Renace. Asimismo, destacó que el personal del Ministerio trabaja de manera ininterrumpida para culminar el recinto.

Actualmente, las cuadrillas del ente avanzan en el levantamiento de las estructuras para los dormitorios. De igual forma, ejecutan trabajos de mampostería, distribución de áreas de servicios, frisos, pintura, sistemas eléctricos, plomería, instalación de pozo séptico, impermeabilización de techos, entre otras tareas.

Por otra parte, el también vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios afirmó que continúan las labores para la recuperación del Centro Nacional de Rehabilitación Alejandro Rhode, en la parroquia El Paraíso.

La renovación de la infraestructura tiene como objetivo brindar atención especializada y bienestar a los pacientes.