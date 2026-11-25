El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles de manera formal la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la isla de El Hierro, España, para garantizar la seguridad sanitaria y reforzar los dispositivos de atención ante la crisis migratoria.

La petición se produce tras la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (Plateca) en nivel 2 debido a una «situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima», según ha informado el gobierno canario.

La decisión del Ejecutivo regional responde al colapso de los servicios insulares después de que El Hierro, una isla con apenas 12.000 habitantes, haya recibido cerca de 3.000 migrantes a bordo de pateras y cayucos en los últimos dos días.

Según los registros oficiales, la jornada de este martes supuso el día más intenso en rescates en 32 años de historia de la Ruta Atlántica, con un récord de 1.971 personas auxiliadas en 24 horas, superando la marca anterior de 1.580 llegadas registrada apenas hace diez días, el pasado 14 de noviembre.

«Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios. Esta situación es a todas luces insostenible», señaló Clavijo en declaraciones difundidas por el Gobierno autonómico.

El presidente canario lamentó «la falta de previsión» y subrayó que la declaración del nivel 2 permite requerir medios extraordinarios del Estado para reconducir la emergencia «lo antes posible».

Asimismo, el Ejecutivo regional reiteró su petición para que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) vuelva a desplegar patrulleras y aeronaves en las costas de África Occidental con el fin de contener las salidas, replicando la primera operación marítima ejecutada en 2006 durante la denominada crisis de los cayucos.

Llegada a La Restinga del décimo cayuco del martes 24 de noviembre, con 159 personas a bordo. EFE/Gelmert Finol

Llegada de un cayuco a El Hierro, este martes. EFE/ Gelmert Finol

Migrantes son atendidos la isla de El Hierro (Canarias, España) el pasado 24 de noviembre. EFE/ Gelmert Finol

Piden reunión urgente

En medio de la situación, las autoridades de las españolas islas Canarias solicitaron este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión urgente para abordar la situación migratoria que atraviesa el archipiélago y reclamar una respuesta extraordinaria de la Unión Europea (UE) ante una crisis «sin precedentes».

En la carta remitida en nombre del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, el titular del Gobierno autonómico español traslada su preocupación y alerta de que las islas se encuentran sometidas a una presión que supera cualquier registro anterior.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una rueda de prensa en Madrid el pasado 24 de noviembre. EFE/ Borja Sanchez-trillo





Contexto de la Ruta Atlántica

El repunte migratorio registrado entre octubre y noviembre ha alterado de forma abrupta la tendencia de los últimos meses en el archipiélago.

De acuerdo con el balance oficial Canarias acumula 28.103 personas rescatadas en embarcaciones precarias en lo que va de año. Esta cifra contrasta con los datos del primer semestre, que cerró con 3.708 llegadas, un 67% menos que en el mismo periodo de 2025.

Con este nuevo repunte, la ruta vuelve a niveles de presión no vistos desde los años récord de 2023 y 2024, elevando el cómputo histórico acumulado desde la llegada de la primera patera en 1994.

En 32 años de historia de la Ruta Atlántica, con alrededor de 296.000 inmigrantes llegados a Canarias desde la primera patera de 1994, no se había registrado una jornada tan intensa de rescate como la de este martes en El Hierro.