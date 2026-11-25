El Gobierno de Colombia confirmó la liberación total de las personas que permanecían retenidas contra su voluntad en un establecimiento comercial de la capital del departamento de Bolívar, tras un operativo coordinado entre unidades especiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Cartagena, la intervención táctica se ejecutó luego de agotar los protocolos de negociación establecidos para este tipo de contingencias.

La rápida acción de los grupos antisecuestro y antiextorsión permitió neutralizar la amenaza y asegurar el perímetro sin que se registraran civiles heridos ni víctimas fatales durante el procedimiento.

Policías, militares y fuerzas especiales colombianas irrumpieron en un supermercado de la ciudad portuaria de Cartagena en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa toma de rehenes que se prolongó durante más de 17 horas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó que «fue una operación absolutamente impecable» y que «uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes; rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia».

Una vez evacuado el recinto, personal de emergencias y organismos de socorro trasladaron a los ciudadanos rescatados a centros asistenciales cercanos. Según informaron las autoridades sanitarias locales, todos se encuentran fuera de peligro y reciben valoración médica integral, así como acompañamiento psicosocial junto a sus familiares.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes en el lugar de los hechos para recolectar material probatorio, determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer los móviles detrás de la retención.

Las autoridades mantienen un despliegue preventivo en la zona para garantizar el orden público y reiteraron su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas de atención oficial.