Gobierno de Trump anuncia que las deportaciones seguirán a pesar de la derrota electoral

A pesar de la contundente derrota sufrida por el Partido Republicano en las urnas, la administración del presidente Donald Trump ha ratificado que no modificará su agenda contra los inmigrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó este miércoles que el operativo masivo de expulsin se mantendrá inalterado, ignorando la clara señal enviada por los votantes en las elecciones de medio término.

«Las deportaciones continuarán», aseveró Mullin mediante una publicación en su cuenta oficial de X, enviando un mensaje directo de continuidad en medio del creciente descontento popular con la gestión de la Casa Blanca.

Los comicios revelaron un castigo electoral generalizado hacia la retórica y las medidas extremas del mandato actual. Los republicanos sufrieron pérdidas en territorios históricamente conservadores y cedieron terreno en el 99 % de los más de 2.200 condados analizados en comparación con las presidenciales de 2024. Este desplome fue especialmente notorio en aquellos condados con alta concentración de población hispana.

El rechazo a la agenda antiinmigrante y las verdaderas prioridades del electorado

Aunque la ofensiva migratoria ha sido la bandera central del proyecto de Trump, las encuestas a pie de urna revelan un desface total entre el discurso oficial y las preocupaciones reales de la ciudadanía:

Según datos de NBC, apenas un 14 % de los electores consideró la migración como el tema principal del país, mientras que la mayoría situó sus preocupaciones en la economía (39 %) y el estado de la democracia (32 %).

Entre el reducido porcentaje que priorizó el debate migratorio, el apoyo a los republicanos apenas superó al de los demócratas (44 % frente al 41 %).

De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, el 62 % de los latinos se opone frontalmente al volumen de expulsiones ejecutadas por la Casa Blanca, catalogándolas de desmedidas.