Gobierno Nacional evalúa proyectos con representantes del Grupo Banco Mundial

Autoridades del Gobierno Nacional sostuvieron una reunión con representantes del Grupo Banco Mundial, con el propósito de evaluar proyectos prioritarios y propuestas de financiamiento orientadas a fortalecer el desarrollo de la región.

En el encuentro participaron el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces; el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés; el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; y la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

A través de sus redes sociales, las autoridades informaron sobre el encuentro y destacaron que la reunión se realizó por instrucciones de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

«Por instrucciones de la Presidenta @delcyrodriguezv sostuvimos este miércoles una importante reunión con representantes del Grupo Banco Mundial para evaluar planes y proyectos prioritarios, así como diversas propuestas de financiamiento orientadas al progreso de la región», refiere la publicación en redes sociales.

Cabe recordar que representantes del Grupo Banco Mundial han sostenido encuentros con distintas autoridades nacionales para abordar acciones dirigidas a la recuperación del país, tras los sismos del pasado mes de junio.