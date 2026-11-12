Reunión entre el ministro de Transporte, Francisco Garcés, y directivos de las aerolíneas nacionales del país / Captura de pantalla
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Gobierno se reúne con aerolíneas y organizaciones de transporte público

Los encuentros con aerolíneas y organizaciones de transporte buscan impulsar estrategias de coordinación para ofrecer mejores servicios

Ariadna Eljuri
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El ministro de Transporte, Francisco Garcés, encabezó una mesa de trabajo junto a autoridades aeronáuticas y directivos de las aerolíneas nacionales, con el propósito de establecer acciones orientadas al crecimiento, la modernización y el fortalecimiento de la aviación comercial del país.

Durante el encuentro, reseñado en redes sociales, se abordaron objetivos relacionados con la optimización de la atención a los pasajeros, la mejora de los estándares de calidad operacional y el desarrollo de un servicio eficiente que responda a las necesidades de conectividad del territorio nacional.

En otro encuentro, autoridades del Viceministerio de Transporte Terrestre, junto a la Secretaría del Órgano Superior del Transporte, sostuvieron una jornada de atención con representantes de diversas organizaciones prestadoras del servicio de transporte público del Área Metropolitana de Caracas.

La actividad permitió generar espacios de diálogo y coordinación con los representantes del sector, así como articular estrategias dirigidas a fortalecer las relaciones institucionales y atender aspectos de interés para las organizaciones de transporte, sus conductores y los pasajeros.

  • Autoridades evaluaron el servicio de transporte público con organizaciones / Foto: Min. Transporte
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  • Autoridades evaluaron el servicio de transporte público con organizaciones / Foto: Min. Transporte
  • Autoridades evaluaron el servicio de transporte público con organizaciones / Foto: Min. Transporte
  • Autoridades evaluaron el servicio de transporte público con organizaciones / Foto: Min. Transporte
  • Autoridades evaluaron el servicio de transporte público con organizaciones / Foto: Min. Transporte
  • Autoridades evaluaron el servicio de transporte público con organizaciones / Foto: Min. Transporte
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