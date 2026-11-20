Google emplea un entorno digital aislado denominado Dimensión Espejo para entrenar y evaluar los modelos de inteligencia artificial (IA) Gemini dentro del navegador Chrome. El equipo de desarrollo construyó este ecosistema web alternativo para probar funciones de navegación automatizada sin exponer la red abierta ni a los usuarios habituales.

Según detalló la empresa en su blog oficial, los agentes de uso web requieren interactuar con plataformas reales para aprender a navegar y defenderse de ataques cibernéticos. Entrenarlos en simulaciones limitadas reduce su eficacia, pues los sistemas detectan que están bajo evaluación y alteran su comportamiento.

La Dimensión Espejo replica redes sociales, tiendas en línea y portales bancarios con componentes funcionales idénticos a los de internet. En este espacio controlado, los agentes ejecutan tareas cotidianas mientras enfrentan pruebas de resistencia, como ataques ocultos de inyección de comandos.

Construcción automatizada y seguridad

Para alcanzar la escala de la web real en tiempo reducido, el equipo de Chrome utilizó agentes de desarrollo guiados por un sistema de IA especializado. Esta arquitectura generó servicios y flujos de datos que simulan acciones concretas, desde aplicar códigos promocionales en comercios hasta completar perfiles sociales.

El ingeniero de software del equipo de seguridad de IA de Chrome, Charles Qian, señaló que el espacio de exploración en la red es amplio y hostil. “Cualquier usuario puede introducir cualquier comando en cualquier sitio web, por lo que realmente necesitamos explorar ese espacio tan a fondo como podamos”, afirmó Qian sobre el criterio que desarrollan los agentes para pedir confirmación al usuario.

Los investigadores debieron modificar el navegador y emitir certificados web falsificados para que los agentes operaran sobre la versión real de Chrome. El equipo precisó que estas maniobras solo son viables dentro de este entorno cerrado, donde los desarrolladores poseen privilegios de control total sobre la red.

Aunque los asistentes probados carecen de capacidades ofensivas, Google planea abrir la Dimensión Espejo a otros equipos para fortalecer la seguridad informática. El director de ingeniería de la compañía, Doug Turner, indicó que mantendrán una inversión continua en este entorno para hacerlo cada vez más realista conforme los modelos evolucionen.