Gradúan de luthiers a 19 reos del Rodeo

Tras ocho meses de dedicación junto al Sistema de Orquestas Simón Bolívar, 19 privados de libertad del Rodeo III concluyeron el curso que los acredita como asistentes luthiers, capacitados en el oficio de fabricación y reparación de instrumentos musicales.

La información fue ventilada en la cuenta de Instagram del Ministerio para el Servicio Penitenciario, donde se especifica que este grupo de privados de libertad recibirá en el próximo mes de diciembre su certificado oficial.

Para celebrar el cierre de esta etapa, los reclusos presentaron una exposición de cuatros y violas ensamblados por ellos mismos. Estos instrumentos servirán para dotar a los núcleos penitenciarios de El Sistema, multiplicando el impacto de esta iniciativa.

“En febrero de 2027 iniciará la segunda cohorte. Demostramos que el arte y el trabajo son herramientas fundamentales para la transformación social”, dice el reporte.