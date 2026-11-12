Gran Misión Viva Venezuela presentará concierto en el Cuartel San Carlos este jueves

La gira cultural «Venezuela: Esperanza que Renace» realizará un concierto este jueves 12 de nociembre, a las 4:00 p. m. en los espacios del Cuartel San Carlos, según anunció el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Tarek William Saab.

De acuerdo con la información suministrada por la Gran Misión, la actividad se llevará a cabo en coordinación con El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela y el Ministerio de Cultura, en tributo a las víctimas del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

El recorrido musical, que suma el esfuerzo de organismos nacionales, gobernaciones y alcaldías, viene de cumplir tres fechas previas. Las jornadas iniciales se efectuaron el 24 de octubre en el Teatro Pedro Elías Gutiérrez de La Guaira, el 31 de octubre en el Teatro Emma Soler de Los Teques y recientemente en el Museo de Bellas Artes de Valencia, todas con un significativo marco de público.

Para la jornada de este jueves, la programación contempla la actuación con entrada libre de las agrupaciones musicales Otilio Galíndez y 4PG/Cuatro Parranda y Gaitas.

Posterior a la actividad en la capital, el ciclo de recitales se trasladará a los estados Falcón y Yaracuy, como parte de un cronograma que culminará con un gran evento de cierre en Caracas.

El despliegue responde a los lineamientos emitidos el 6 de octubre por la presidenta Delcy Rodríguez, quien instruyó la articulación entre El Sistema y la Gran Misión Viva Venezuela con el propósito de que «la música tome todas las calles de nuestro país hasta llegar las navidades», como un homenaje a la familia venezolana.

Finalmente, Tarek William Saab señaló que la agenda decembrina incluirá la presentación del tradicional pregón navideño y un tributo especial al maestro Simón Díaz, pautado para el próximo 27 de noviembre en la sala del Teatro Teresa Carreño.