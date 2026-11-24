El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Tarek William Saab, informó que promoverán la literatura venezolana en todo el territorio nacional. La iniciativa se desarrolla bajo los ocho vértices del programa, con base en las Artes del Libro, para respaldar el Plan Nacional de Lectura.

“Como lo ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez durante la reciente clausura de la Filven, la lectura libera el pensamiento, contando con el apoyo de escritores y poetas, por lo que nosotros, tomando en cuenta sus palabras, desde la Gran Misión Viva Venezuela profundizaremos la promoción de la literatura venezolana con actividades en todo el país”, expresó el poeta.

Saab recordó que el pasado 16 de noviembre se efectuó en la Filven el coloquio “Literatura y Venezolanidad”, con las ponencias de Aracelis García, Benito Irady y Cósimo Mandrillo sobre las letras y la identidad nacional. Previamente, la misión organizó un encuentro similar en el Liceo Fermín Toro.

El pasado lunes se llevó a cabo el coloquio «Literatura y Venezolanidad» en el marco de la 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026.

El encuentro reunió a prestigiosos ponentes como Aracelis García, Benito Irady, Cósimo Mandrillo y Tarek William Saab para reflexionar sobre el papel decisivo de las letras en la construcción de la identidad nacional.

Durante la jornada, los ponentes expusieron diversas etapas y vertientes de la memoria literaria del país.