Este sábado 21 de noviembre de 2026, el pueblo de Guarenas se concentró en la Catedral de Nuestra Señora de Copacabana a casa llena, para presenciar el histórico acto de coronación canónica de la venerada imagen que arribó a 400 años de haber llegado a la ciudad.

La misa solemne estuvo presidida por el nuncio apostólico en Venezuela, Excelentísimo Monseñor Alberto Ortega, quien destacó que bajo el manto de María y siguiendo a Jesús “Venezuela se renueva y colaboramos a seguir la civilización del amor a la que nos invita el papa”.

Dijo que la devoción a la Virgen de Copacabana ha acompañado al pueblo de Guarenas por 40 años por generaciones y lo sigue acompañando. “Por eso, confiando en su intersección y amparo, los invito a que sigamos caminando todos juntos, como una sola familia de Dios, que tenga como distintivo, el amor, la compasión y la búsqueda de la justicia”.

Autoridades acompañaron a la feligresía durante los actos conmemorativos por los 400 años de la llegada de la Santa Patrona. Foto Antonio Quintana

El emotivo evento unió a la feligresía de la Catedral, que también arriba a sus 30 años de haber sido elevada como Diócesis del eje Plaza, Zamora y de Barlovento.

Los espacios del sagrado recinto se inundaron de alegría tras la imposición de la corona a la imaginen de la Santa Patrona de Guarenas, acontecimiento que fue celebrado entre cantos de júbilo, como muestra de la devoción y fe del pueblo devoto.

El nuncio, quien fue condecorado con al “Orden Nuestra Señora de Copacabana”, destacó además que con este evento “damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da a través de la madre, reconocerla como nuestra señora, nuestra reina. Es un momento de reconocimiento, con la bendición y el cariño del papa como un signo de cariño y afecto. Queremos imitarla, un momento para sentirnos una iglesia, un pueblo de Dios que camina junto”.

La misa solemne reunió al nuncio apostólico Monseñor Alberto Ortega y el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord, junto al clero de la Diócesis de Guarenas. Foto Antonio Quintana

La ceremonia contó con la presencia del Arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord, junto a varios obispos del país, todo el clero de la Diócesis de Guarenas y la feligresía laica.

La coronación canónica de la Virgen de Copacabana representa el reconocimiento oficial del Santo Padre a la profunda devoción del pueblo mirandino. El otorgamiento fue alcanzado gracias a las gestiones de Monseñor Tulio Ramírez Padilla, quien solicitó ante la Santa Sede el decreto que hoy rinde tributo a la fe ininterrumpida de la diócesis.

”Identidad guarenera”

Autoridades presentes en el acto destacaron la importancia de acompañar las tradiciones del pueblo, como muestra de la unión del pueblo, así lo destacó el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, quien precisó que el acto de coronación canónica es una demostración de identidad del pueblo guarenero.

“Son cuatrocientos años de la llegada de la Virgen a Guarenas y para ello además se ha acondicionado la Catedral, hoy confluye todo un sentimiento de amor por la Virgen”, dijo.

Adicionalmente, a la celebración de los 400 años de la llegada de la Virgen de Copacabana se suman una serie de acciones para seguir acondicionando más espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos en Guarenas.

Al respecto, el alcalde Antonio Galíndez, apuntó que se ha dado inicio a un plan de elaboración de 20 murales para la identidad en toda Guarenas denominado “Vive Guarenas”, que dará paso a la construcción de un corredor turístico desde este momento hasta el 14 de febrero de 2027, cuando se celebre el cumpleaños de la ciudad.

”Cultura, fe y tradición”

La fiesta religiosa se unió a la celebración cultural del pueblo con la calenda que recorrió las calles desde las primeras horas de la mañana, con la participación de las diferentes manifestaciones culturales como la Viejita de Guarenas, Las Burriquitas, entre otras al ritmo de la música cañonera.

A lo largo del día se mantuvieron vivas las expresiones culturales, hasta el cierre de la jornada con la procesión de la imagen de la Virgen que recorrió las diferentes calles de la ciudad y una celebración con parrandón navideño en la acondicionada Plaza de Guarenidad, donde acudieron las familias de todas las comunidades.