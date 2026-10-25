Guatire es declarada “cuna musical de Venezuela”

En un hecho histórico impulsado por el poder popular y el fervor cultural, la ciudad de Guatire fue formalmente declarada «cuna musical de Venezuela”, decisión que se concretó durante una concurrida asamblea de ciudadanos que reunió a representantes de los más diversos sectores del quehacer social, institucional y cultural de la localidad mirandina.

El encuentro tuvo como escenario los espacios del emblemático Centro de Educación Artística (CEA) «Andrés Eloy Blanco». La directiva de dicha institución, promotora principal de la iniciativa, encabezó la actividad junto a representantes de instituciones que respaldaron la propuesta, entre ellas el Concejo Municipal de Zamora y la Academia de la Historia del municipio.

La asamblea contó con la participación activa de la colectividad en general, organizaciones culturales, academias musicales, representantes religiosos, educativos y estudiantiles, agrupaciones de danza, artesanos, cultores de las tradiciones y atletas de la zona.

Durante la jornada, las autoridades e impulsores de la medida dieron lectura al documento oficial, el cual fue rubricado al finalizar por todos los asistentes como testimonio irrefutable de la soberanía popular.

El acuerdo se fundamenta en el marco legal venezolano, como el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana, que garantiza el derecho del pueblo a participar libremente en los asuntos públicos y legítima las decisiones tomadas en asambleas ciudadanas; asimismo, los artículos que reconocen la cultura como un bien irrenunciable y establecen la atención especial a las culturas populares.



El presidente del CEA, profesor Miguel Alciro Berroteran, dijo que se trata de una iniciativa que se hace realidad. “Guatire merecía este título, porque forma parte de la identidad y esta comunidad que se ha hecho presente da fe de ello”.



Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal de Zamora, concejal Ana Bustamente, indicó que desde esa institución ha habido todo el apoyo a esa iniciativa, junto al ejecutivo municipal, “porque tenemos que hacer mucha armonía de lo que estamos haciendo, es un hito histórico y estamos llevando la relevancia de nuestros músicos y su cultura, una tierra que es reconocida por su gente”.

Además, el texto destaca la trascendencia histórica de la ciudad, desde su papel heroico en la Batalla de El Rodeo, portal de Carabobo, hasta su condición de única población declarada “civil y patriota” tras el primer grito de “Viva la Federación”. Asimismo, exalta el civismo de sus pobladores, quienes en el pasado adquirieron mediante colecta pública la estatua del Libertador para conformar la emblemática Plaza 24 de Julio.

Faro cultural y legado musical

El acuerdo enfatiza que Guatire representa un faro cultural de preeminencia mundial al albergar manifestaciones inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Asimismo, se destaca su vasta genealogía musical y el legado de colosales creadores nacidos en esta tierra, como los maestros Vicente Emilio Sojo, Régulo Rico, entre otros, elementos que convierten a la localidad en un pilar fundamental de la música en Venezuela y América Latina.

Acuerdo

La asamblea general de ciudadanos, en ejercicio de la soberanía popular, los ciudadanos declararon a Guatire como cuna musical por su aporte a la identidad musical de la República.

Se acordó suscribir el documento con la firma de todos los ciudadanos y representantes institucionales para dejar constancia histórica y matriz de esta decisión y se fijó la conmemoración pública y oficialización de la declaratoria para el 22 de noviembre de 2026 (Día del Músico), la cual se llevará a cabo en los espacios de la Plaza 24 de Julio de Guatire en medio de un acto solemne junto a todo el pueblo.