El presbítero César Castillo, párroco de la localidad, dirigió unas palabras de bienvenida a la comunidad / Foto: Parroquia Santa Cruz de Pacairigua
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Guatire recibió la réplica de la Virgen de Copacabana

A su llegada al templo parroquial, la advocación mariana fue acogida entre muestras de devoción popular

Yorcellys Bastidas

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En un ambiente impregnado de fe, aplausos y alegría comunitaria, los guatireños dieron la bienvenida este domingo 11 de octubre a la réplica de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Copacabana.

La venerada imagen arribó a la Parroquia Santa Cruz de Pacairigua como parte de su recorrido peregrino hacia su coronación canónica, fijada para el próximo 21 de noviembre.

A su llegada al templo parroquial, la advocación mariana fue acogida entre muestras de devoción popular. La ambientación musical estuvo a cargo de la Banda Seca Escolar «Sargento Daniel Pérez», junto a una numerosa representación de las Sociedades Marianas y de la Santa Cruz, patrona del municipio Zamora.

El presbítero César Castillo, párroco de Guatire, manifestó su regocijo por este acontecimiento e informó que la imagen cumplirá una intensa agenda de fe en la entidad:

“Durante toda una semana, nuestra venerada Virgen de Copacabana estará compartiendo con el pueblo guatireño y visitando distintas comunidades de nuestra parroquia, llevando un mensaje de esperanza y unidad a los hogares”, destacó el sacerdote

Programación especial

El párroco detalló que para el próximo viernes se tiene prevista una actividad especial al concluir la misa de las 3:00 p.m., por lo que renovó la invitación a toda la feligresía y devotos a sumarse con júbilo.

La estancia de la imagen peregrina en Guatire culminará el domingo 18 de octubre, fecha en la que será entregada solemnemente a la Parroquia Jesús Obrero de Los Naranjos, en Guarenas (municipio Plaza), para continuar su itinerario diocesano.

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