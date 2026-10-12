Guatire recibió la réplica de la Virgen de Copacabana

En un ambiente impregnado de fe, aplausos y alegría comunitaria, los guatireños dieron la bienvenida este domingo 11 de octubre a la réplica de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Copacabana.



La venerada imagen arribó a la Parroquia Santa Cruz de Pacairigua como parte de su recorrido peregrino hacia su coronación canónica, fijada para el próximo 21 de noviembre.

A su llegada al templo parroquial, la advocación mariana fue acogida entre muestras de devoción popular. La ambientación musical estuvo a cargo de la Banda Seca Escolar «Sargento Daniel Pérez», junto a una numerosa representación de las Sociedades Marianas y de la Santa Cruz, patrona del municipio Zamora.

El presbítero César Castillo, párroco de Guatire, manifestó su regocijo por este acontecimiento e informó que la imagen cumplirá una intensa agenda de fe en la entidad:

“Durante toda una semana, nuestra venerada Virgen de Copacabana estará compartiendo con el pueblo guatireño y visitando distintas comunidades de nuestra parroquia, llevando un mensaje de esperanza y unidad a los hogares”, destacó el sacerdote

Programación especial

El párroco detalló que para el próximo viernes se tiene prevista una actividad especial al concluir la misa de las 3:00 p.m., por lo que renovó la invitación a toda la feligresía y devotos a sumarse con júbilo.

La estancia de la imagen peregrina en Guatire culminará el domingo 18 de octubre, fecha en la que será entregada solemnemente a la Parroquia Jesús Obrero de Los Naranjos, en Guarenas (municipio Plaza), para continuar su itinerario diocesano.