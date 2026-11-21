En el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, el escritor y comunicador Gustavo Villapol presentó este sábado su ópera prima literaria, «Aurora». La presentación de la obra estuvo a a cargo del filósofo, escritor y ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela.

La trama de la novela «Aurora» toma como punto de partida los sucesos del Caracazo en 1989 y recorre casi cuatro décadas de la historia contemporánea venezolana hasta culminar en 2026. Según detalló el autor, el relato entrelaza tres ejes narrativos: la evolución reciente del país vista desde la inocencia de un niño llamado Julián, las vivencias cotidianas de la familia Rivas Falcón y una apuesta estética por narrar desde la sencillez, evocando el espíritu de Aquiles Nazoa.

Villapol explicó que el proyecto surgió de apuntes dispersos y escenas sueltas que, de forma progresiva, fueron cobrando sentido. Para dar vida a la protagonista, se inspiró en las tres figuras femeninas fundamentales de su entorno: su abuela Judith, su madre Reina Ríos y su esposa Mariana. De ellas extrajo la esencia de la resiliencia y la capacidad de sostener el hogar ante las adversidades externas.

Durante su intervención, Pérez Pirela abordó el trasfondo filosófico del texto y señaló que sus personajes transitan por un marcado existencialismo al verse confrontados con las consecuencias de sus propios descubrimientos. Asimismo, comparó el entramado familiar del libro con una «caja de Pandora», advirtiendo que quienes se atreven a indagar en los secretos íntimos de un linaje quedan irremediablemente ligados a las verdades que destapan.

La actividad formó parte de la agenda cultural de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, evento que, bajo el lema #Leer es renacer», mantiene sus puertas abiertas al público caraqueño hasta el próximo 23 de noviembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud.