Este jueves comenzó el Hackathon Venezuela Innova 2026, una jornada tecnológica que se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre en la Gran Caracas y en los Nodos S3 de diversas regiones, según informó el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) en sus redes sociales.

Durante tres días, más de 1.000 participantes integrados en equipos multidisciplinarios trabajarán junto a especialistas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software para crear soluciones orientadas a necesidades prioritarias de la nación.

De acuerdo con el despacho ministerial, los proyectos buscan impulsar propuestas soberanas y basadas en el uso ético de la inteligencia artificial. Asimismo, el Mincyt indicó que acompañará las iniciativas seleccionadas para fortalecer la innovación tecnológica en el territorio nacional.

El pasado 20 de noviembre, inició el proceso de inscripción la cual estuvo disponible desde el 20 de octubre hasta el 8 de noviembre.

La convocatoria, reseñada en las redes sociales del Mincyt, contempla dos modalidades de participación: individual, orientada al desarrollo de productos mínimos viables de software y a la resolución de retos de IA y ciberseguridad; y grupal, con equipos de entre tres y cinco integrantes para desarrollar proyectos multidisciplinarios.

Los participantes contarán con infraestructura, estaciones de trabajo y acompañamiento de mentores especializados durante las distintas fases del encuentro.