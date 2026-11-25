Un importante cargamento de medicamentos, micronutrientes y equipos de saneamiento fue donado por la embajada de la República de Haití en Venezuela, durante una jornada efectuada en el almacén robotizado Jipane, ubicado en el estado Miranda.

La actividad surgió como respuesta a los terremotos del 24 de junio, los cuales afectaron siete estados, y fue coordinada por el Viceministerio de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio de Salud, reseñó boletín de prensa.

Durante la actividad, el embajador de la República de Haití, Jean Mary Vaval, destacó la cooperación internacional entre ambas naciones.

“Quisiera agradecer a la comunidad haitiana y también al Ministerio de Salud Pública de Haití por hacer posible esta donación y esa solidaridad con el pueblo hermano venezolano”, dijo.

Asimismo, el viceministro Gerardo Briceño expresó: “Tenga la seguridad de que esto llegará directo a los más necesitados, como nuestro pueblo de La Guaira”.