La tradicional cena de Acción de Gracias en Estados Unidos registra un incremento de hasta 6 % en comparación con 2025, situando el gasto promedio en 58,63 dólares para una comida casera destinada a 10 personas.

Este repunte interrumpe tres años consecutivos de descensos en los precios de esta festividad, aunque el monto actual permanece 8 % por debajo del máximo histórico alcanzado en 2022, cuando el costo total llegó a 64,05 dólares.

De acuerdo con la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (AFBF), organización que monitorea estos indicadores desde hace cuatro décadas en los 50 estados y Puerto Rico, el alza responde principalmente al encarecimiento del pavo congelado. Una pieza de 7,2 kilogramos alcanza un valor medio de 23,68 dólares, lo que representa un aumento del 10 % respecto al año anterior debido a la fuerte demanda y a la escasez de inventarios.

Impacto en ingredientes básicos y diferencias regionales

El incremento de costos en la cadena de suministro, impulsado por el precio del combustible para el transporte y el procesamiento industrial, eleva también el valor de otros productos esenciales del menú.

Entre los alimentos con mayores alzas destacan la leche, los panecillos, las papas, las arvejas congeladas, las vainitas congeladas, los arándanos y los ingredientes para el relleno.

El comportamiento de los precios varía según la región geográfica. El noreste del país —que incluye estados como Maine, Nueva York y Pensilvania— reporta un encarecimiento 5 % superior al resto del territorio, con un costo promedio de la cena de 61,57 dólares, cifra que supera los registros del oeste (58,74 dólares), el medio oeste (56,89 dólares) y el sur (54,33 dólares).

Cambios en el consumo y alternativas fuera del hogar

La presión inflacionaria modifica los hábitos de compra de los consumidores estadounidenses, quienes priorizan las marcas propias de los supermercados por encima de las marcas comerciales tradicionales.

Un informe del banco Wells Fargo indica que la venta de vegetales congelados de marcas comerciales cayó 15 %, mientras que los acompañamientos como salsas, arándanos frescos y pastel de calabaza disminuyeron 3 %.

A pesar de las restricciones presupuestarias, un sector de las familias opta por soluciones listas para servir con entrega a domicilio, desembolsando más de 200 dólares por un menú para ocho comensales en cadenas mayoristas como Costco. Por su parte, quienes deciden celebrar la festividad en restaurantes enfrentan una tarifa media de 75 dólares por persona en 2026, monto que excluye impuestos, propinas y bebidas, según datos de la plataforma Takeachef.