Una situación de extrema gravedad se registra en el sur de Cartagena. Un grupo de sujetos armados y vestidos completamente de negro tomó el control del almacén Éxito de la zona, manteniendo retenidas a varias personas en lo que inicialmente se reportó como un hurto.

Se estima que entre 20 y 25 personas permanecen secuestradas dentro del establecimiento, amarradas de pies y manos. Se exige una suma de 7.000 millones de pesos para proceder con la liberación de los rehenes.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que 30 personas fueron secuestradas en el Éxito de Cartagena y que cinco ya fueron liberadas. El mandatario confió en que el operativo de la Fuerza Pública permita poner fin al asalto, que comenzó hacia las nueve de la mañana (hora local) en el sur de la capital de Bolívar.

“Ya están las capacidades de todas las fuerzas con grupos especiales allí. Eso va a salir bien para los secuestrados; no estoy tan seguro de que vaya a salir bien para los bandidos”, añadió de la Espriella desde Villavicencio.

El mandatario contó que se trata de un grupo de “bandidos, delincuentes comunes” que intentó robar un carro de valores. Según explicó, los hombres entraron al centro comercial justo cuando iban a recoger la plata del día anterior. Las cámaras detectaron su presencia, se activaron los botones de pánico y llegó la Policía.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que a esta hora no hay reportes de personas heridas o fallecidas dentro del lugar. Perros antiexplosivos verifican los alrededores del centro comercial.

A las afueras del establecimiento, la angustia y el llanto se han apoderado de los familiares de las personas que quedaron atrapadas en el interior, entre quienes se encuentran tanto trabajadores del almacén como clientes.