Hoy comienza formalmente el período de impugnaciones contra los 1.343 ciudadanos que se postularon para renovar las autoridades del Poder Judicial, de acuerdo con la publicación del listado oficial en las redes sociales de la Asamblea Nacional.

Esta fase, amparada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se extenderá durante 15 días continuos hasta el próximo 5 de diciembre.

De acuerdo con el desglose confirmado por el diputado Giuseppe Alessandrello, la convocatoria registró 1.066 aspirantes a magistrados del TSJ, 166 para la Inspectoría General de Tribunales y 111 candidatos para dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura.

Las autoridades parlamentarias detallaron que los ciudadanos que deseen presentar alguna objeción contra los postulados deberán consignar el trámite de manera personal y por escrito en la sede del Museo Boliviano, en Caracas.

La recepción se realizará de lunes a domingo, en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, siendo requisito indispensable acompañar la solicitud con las pruebas que sustenten el señalamiento.

Una vez concluido este lapso de recepción, el Comité de Postulaciones Judiciales evaluará los recaudos y anunciará oficialmente la admisión o no de las objeciones recibidas, como parte del cronograma establecido antes de proceder a la selección definitiva de los 34 cargos del sistema de justicia.