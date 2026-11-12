Huelga general de España deja saldo de 52 detenidos y decenas de heridos

La primera huelga general convocada en España en los últimos 14 años cierra este miércoles 11 de noviembre con un balance nacional de al menos 52 personas detenidas, cerca de 1.500 incidencias policiales y decenas de lesionados —incluidos 15 funcionarios de los cuerpos de seguridad—, tras una jornada marcada por bloqueos viales, paralización de centros logísticos y choques entre manifestantes y fuerzas del orden.

La Comunidad de Madrid concentra la mayor cantidad de heridos durante las refriegas con los piquetes y las cargas policiales, registrando nueve agentes de la Policía Nacional lesionados en los disturbios ocurridos a lo largo del día.

Asimismo, los cuerpos de emergencia atendieron a 13 ciudadanos afectados por gas pimienta durante la concentración matutina de un millar de manifestantes en Mercamadrid —donde ocurrió una detención—, además de ocho personas con heridas leves tras las intervenciones policiales en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Carabanchel. En cuanto a los arrestos en la capital, los reportes policiales contabilizaron ocho detenidos durante el despliegue de la mañana.

En Cataluña, los enfrentamientos y bloqueos en más de treinta puntos de la red viaria dejaron un saldo de seis agentes de los Mossos d’Esquadra heridos leves durante una intervención en la carretera B-23, a la altura del municipio barcelonés de Molins de Rei. Adicionalmente, un manifestante que integraba un piquete sufrió un atropello y recibió traslado a un centro hospitalario, mientras que la policía autonómica ejecutó una detención en Barcelona por alteración del orden público.

Múltiples detenciones y enfrentamientos con la policía

El despliegue de seguridad en el resto del territorio español arrojó otras 31 detenciones confirmadas en los reportes preliminares de los distintos cuerpos policiales. En el País Vasco, la Ertzaintza practicó 13 arrestos hasta las 10:00 horas tras diversos incidentes en Vitoria, San Sebastián, Zamudio, Portugalete y Agurain. Por su parte, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 11 personas en Andalucía —cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada—, dos en Zamora y otras cinco distribuidas entre Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y Valencia.

Las movilizaciones, convocadas para exigir mejoras salariales, soluciones a la crisis habitacional y el fortalecimiento de los servicios públicos, congregaron a unas 60.000 personas en las calles de Madrid, según estimaciones de la Policía Nacional, e incluyeron intentos de avanzar hacia el Congreso de los Diputados.

En el ámbito económico y operativo, los piquetes interrumpieron el tránsito en arterias clave como la M-30, la A-5, la A-42, la A-6, la AP-7, la A-2 y la B-10, bloquearon el acceso al puerto de Tarragona y provocaron retrasos en 13 de los 44 trenes de servicios mínimos en territorio catalán.

Mientras los sindicatos CCOO y UGT califican la convocatoria como un «éxito» al reportar un seguimiento de hasta el 65% en sectores como la construcción madrileña y denunciar actuaciones policiales desproporcionadas, las patronales CEOE y Cepyme consideran la protesta un «fracaso» al situar la paralización laboral media por debajo del 5% y condenar los bloqueos ejecutados por los piquetes.