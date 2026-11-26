Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Grecia en medio de una huelga general de 24 horas del sector público, para exigir al Gobierno mejoras salariales, medidas urgentes contra el alto costo de la vida y mayores recursos destinados a la salud y la educación.

El principal sindicato del sector público convocante, Adedy, aseguró que más de 20.000 personas se concentraron en el centro de Atenas, la capital griega, junto con asociaciones estudiantiles y hasta trabajadores incluso del sector privado que se sumaron.

“Al lado de los trabajadores también protestaron hoy alumnos y estudiantes, ya que la carestía y los sueldos bajos afectan, obviamente, a sus familias”, declaró a la agencia EFE Yorgos Petrópulos, miembro del Comité Ejecutivo del sindicato Adedy.

La principal exigencia de quienes respaldan el paro nacional fue la reintroducción de los sueldos decimotercero y decimocuarto, salarios que fueron recortados durante la crisis financiera que sufrió Grecia entre 2010 y 2018, pero que no se han reinstaurado desde entonces en el sector público.

“El salario mínimo en el sector público es 15% menor que el del sector privado, que también es bajo”, subrayó el dirigente sindical, y añadió que en estas condiciones de carestía es fácil entender las dificultades que atraviesan los trabajadores para llegar a fin de mes.

Los manifestantes portaban pancartas en las cuales podían leerse consignas como “Destinen dinero para la educación” y “Estudiantes y trabajadores unidos en un puño y una voz”.

En la capital griega, marcharon por el centro de la ciudad hasta llegar al Parlamento.

En medio de la manifestación, un grupo de músicos y docentes, con trompetas y guitarras, interpretaron junto con los estudiantes canciones revolucionarias del famoso compositor griego Mikis Theodorakis.

Los marineros, trabajadores ferroviarios y de telecomunicaciones, así como la Autoridad Helénica de Aviación Civil, se sumaron al paro, por lo cual no funcionaron barcos, trenes ni vuelos internos.