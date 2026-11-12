IFE y Universidad de los Valles del Tuy buscan fortalecer la formación ferroviaria

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) y la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy (Uptvy) suscribieron un convenio interinstitucional para fortalecer la formación técnica y profesional en el sector ferroviario.

La firma del acuerdo, reseñado en redes sociales, se realizó en las instalaciones del IFE, ubicada en la estación Charallave Norte, con la participación del presidente del instituto, Claudio Farías; el gerente general de Formación, Arnoldo Azuaje; y el rector de la Uptvy, Ismael Capinel, junto a diputados, representantes de la Gobernación y autoridades regionales y universitarias.

De acuerdo con la publicación realizada en sus redes sociales, este convenio permitirá ampliar la oferta académica de la Escuela Nacional de Formación Ferroviaria del IFE, con el respaldo de la Uptvy.

Entre las acciones contempladas se encuentran la acreditación de saberes de los trabajadores, el desarrollo de diplomados y la realización de actividades de extensión académica.