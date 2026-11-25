El Fiscal General de la República, Larry Devoe, realizó una visita institucional a la sede de la Fiscalía General Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, con el propósito de fortalecer los mecanismos de cooperación y articulación entre ambas instituciones en el ámbito de la justicia penal.

Durante la jornada, sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General Militar, general de brigada Elías Plasencia Mondragón, para dar seguimiento a los mecanismos de coordinación existentes y evaluar estrategias conjuntas dirigidas a garantizar la eficiencia procesal y el fortalecimiento de la legalidad.

En la actividad, reseñada en redes sociales, el Fiscal también recorrió los distintos despachos fiscales de esta instancia castrense, donde conoció la labor operativa, técnica y jurídica que desarrollan sus funcionarios en el ejercicio de la acción penal militar.

“La Fiscalía General Militar es una institución fundamental como parte del sistema de justicia penal de nuestro país, con su especialidad en la justicia penal militar”, indicó.

La visita concluyó con la entrega de la Medalla “Cruz San Miguel Arcángel”, en su única clase, al Fiscal General de la República, por parte del general de brigada Elías Plasencia Mondragón. Esta distinción constituye una muestra de reconocimiento institucional y confraternidad.