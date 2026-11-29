Durante el acto de clausura del Hackathon Venezuela Innova 2026, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, convocó a los participantes a conformar un gran movimiento nacional para impulsar el desarrollo de software, la Inteligencia Artificial (IA) y las medidas de ciberseguridad, como parte de la estrategia de transformación digital del país.

El ministro Yván Gil destacó que más de mil personas participaron en esta primera edición del encuentro tecnológico y planteó la necesidad de ampliar esta iniciativa, articulando el talento nacional en torno a la creación de aplicaciones, herramientas digitales y soluciones innovadoras.

Instó a los desarrolladores, innovadores y participantes a presentar sus iniciativas individuales y colectivas, con el propósito de sumar capacidades tecnológicas a los esfuerzos de recuperación y prosperidad económica.

«A los mil los invitamos a incorporarse en un gran movimiento de desarrollo de software, de inteligencia artificial y de medidas de ciberseguridad que necesitamos (…) creemos este gran movimiento nacional a partir de hoy, donde todas y todos participemos, donde podamos ya presentar las iniciativas individuales y grupales que ustedes tienen de aplicaciones», expresó en un material audiovisual difundido en sus redes sociales.

El ministro señaló que la transformación digital constituye una de las líneas estratégicas establecidas por la presidenta Delcy Rodríguez, para respaldar el crecimiento económico nacional.

«La transformación digital en su integralidad es una de las líneas fundamentales que ha establecido nuestra Presidenta encargada Delcy Rodríguez como pilar fundamental para el soporte del crecimiento económico que nos espera», afirmó.

Destacó que el desarrollo de software, la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad representan áreas fundamentales para fortalecer las capacidades tecnológicas del país y generar soluciones que respondan a sus necesidades.

Ganadores del Hackathon Venezuela INNOVA 2026

Este sábado concluyó la primera edición del Hackathon Venezuela INNOVA 2026, una jornada nacional de innovación, colaboración y desarrollo tecnológico que se llevó a cabo en todo el país del 26 al 28 de noviembre.

En este primer encuentro, reseña nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, se premió a 12 participantes en la categoría Desafíos Individuales y a tres equipos en la categoría grupal de Desarrollo de Software, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

«Desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, estamos comprometidos en brindar todo nuestro apoyo para seguir sumando fuerzas en los próximos encuentros y consolidar la transformación digital para el desarrollo nacional que nos ha instruido la presidenta Delcy Rodríguez», puntualizó el ministro Yván Gil en sus redes sociales.

En la categoría Desafíos Individuales, en el área de Inteligencia Artificial, el primer lugar lo obtuvo Isaac Romero (Nodo S3, estado Táchira); el segundo lugar fue para Jhosep Ayala (Nodo S3, estado Táchira); y el tercer lugar lo alcanzó Jesús Pérez (Nodo S3, estado Táchira).

En el área de Ciberseguridad individual, el primer puesto correspondió a Simón Aguilar (Nodo S3 Industrias Canaima, estado Miranda); el segundo lugar lo ocupó Renato Leroux (Nodo S3, estado Bolívar); y el tercer lugar fue para José Pernía (Nodo Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán, estado Miranda).

Por su parte, en Desarrollo de Software individual, resultó ganador del primer lugar Diomedes Rivero (Nodo Universidad Venezolana de los Hidrocarburos); en el segundo lugar se ubicó Jesús Leal (Nodo S3 Industrias Canaima); y en el tercer lugar quedó Daniel Medina (Nodo S3, estado Táchira).

Asimismo, recibieron reconocimiento por desempeño destacado en la categoría individual de Seguridad y Defensa los participantes Giovanni Atencio (Nodo S3, Táchira), Jesús Romero (Nodo S3 Unefa Chuao, estado Miranda) y Gabriel González (Nodo S3 Industrias Canaima).

En la categoría grupal de Desarrollo de Software, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, el primer lugar y la mención por desempeño destacado en Seguridad y Defensa lo obtuvo el equipo integrado por Emanuel Marín, Joan García, Kevin Sánchez, Keiner Morán y Luis Ruda, representantes del Nodo S3 Industrias Canaima y de la Academia Militar del Ejército Bolivariano.

El segundo lugar grupal fue alcanzado por el equipo conformado por Ángelo Obregón, José Bautista y Romil Fernández (Nodo S3 Unefa Chuao), mientras que el tercer puesto lo ocupó el equipo integrado por Amadú Huacari Rumbos, Jesús Acosta, Hans Delgado y Christian García, del Nodo Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.