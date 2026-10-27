El organismo exhorta a la población a tomar previsiones, sobre todo en las zonas donde se esperan lluvias / Foto: referencial
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Inameh prevé chubascos y altas temperaturas en el país para este martes

El organismo meteorológico pronostica que la Gran Caracas tendrá lluvias y lloviznas durante el día y máximas de hasta 35°C

Ariadna Eljuri
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este martes cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional durante las primeras horas de la mañana, con posibles precipitaciones en varias regiones del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico, publicado en redes sociales, se esperan áreas nubladas asociadas a lluvias de intensidad variable, especialmente al sur de Bolívar, Amazonas, los Llanos centrales occidentales, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, la región andina y Zulia.

Para la tarde y la noche, el organismo estima que se registren lluvias, chubascos y actividad eléctrica en los estados Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar y Amazonas, así como en la región centro-norte costera, los llanos centrales occidentales, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas se prevén mantos nubosos con lluvias o lloviznas en las primeras horas de la mañana, mientras que para horas de la tarde y la noche, se podrían registrar precipitaciones de intensidad variable.

En cuanto a las condiciones térmicas, el Inameh reportó una temperatura mínima de 6 °C y máximas de 39 °C en sectores del sur del país, mientras que en la Gran Caracas se espera una mínima de 20 °C y máximas de 35 °C.

El reporte del Inameh señala que, hasta los momentos, no se registran ondas tropicales activas.

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