El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este jueves condiciones atmosféricas estables en gran parte del territorio venezolano, con cielos parcialmente nublados y algunas lluvias dispersas en regiones específicas del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico, reseñado en sus redes sociales, durante la mañana se esperan precipitaciones en Delta Amacuro, el este de Sucre, Falcón, el norte de Amazonas y en el estado Zulia, debido a la presencia de mantos nubosos.

En el resto del territorio nacional predominarán los cielos poco nublados.

Para las horas de la tarde y noche se mantendrán las condiciones de estabilidad atmosférica, con nubosidad parcial y períodos despejados, no obstante, no se descartan algunas precipitaciones en Sucre, Delta Amacuro, el oeste de Bolívar, Amazonas, Mérida y Zulia.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas de 6 °C en las zonas montañosas y máximas cercanas a los 38 °C al sur del país.

El reporte señala que actualmente no hay ondas tropicales activas en el territorio nacional.