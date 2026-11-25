El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé condiciones meteorológicas estables durante la madrugada y la mañana de este miércoles, con cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se esperan lluvias y lloviznas en sectores de Bolívar y Amazonas durante las primeras horas del día, debido al desarrollo de nubosidad.

Para la tarde y noche, refiere el reporte publicado en redes sociales, se espera un incremento de la nubosidad, con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Amazonas, Bolívar, la región andina y Zulia.

En el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado, con intervalos de nubosidad fragmentada.

En la Gran Caracas, por su parte, se esperan lloviznas dispersas en zonas montañosas durante la madrugada, acompañadas de nubosidad parcial a fragmentada.

Para el resto del día se estima que se mantengan los intervalos de nubosidad, con períodos parcialmente nublados y sin cambios significativos en las condiciones previstas.

Las temperaturas oscilarán alrededor de los 21 °C como mínima, mientras que la máxima podría alcanzar los 34 °C en La Guaira.