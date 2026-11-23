El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé condiciones meteorológicas mayormente estables durante la mañana de este lunes, con cielo parcialmente nublado y algunos intervalos despejados en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se estima el desarrollo de nubosidad generadora de lluvias y chubascos en zonas de Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Para horas de la tarde y noche, el organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz prevé un incremento de la nubosidad, con precipitaciones de intensidad variable principalmente en Amazonas, Bolívar, la región andina y Zulia, así como lluvias débiles en Delta Amacuro y la región central.

Por su parte, para la Gran Caracas, Inameh señala que se puede presentar nubosidad parcial durante este lunes, acompañada de algunas lloviznas. En cuanto a las temperaturas, el Inameh estima una mínima de 17 °C y máxima de hasta 39 °C, mientras que para la Gran Caracas las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22 °C y una máxima de 34 °C, esta última prevista para La Guaira.

El organismo meteorológico informó que actualmente no hay ondas tropicales activas.