Inameh destaca el desarrollo de nubosidad en su reporte matutino / Foto: referencial
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Inameh prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Venezuela

Las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y noche, con acumulados de hasta 100 milímetros en el lago de Maracaibo

Ariadna Eljuri
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este lunes lluvias y chubascos en diversas regiones del país, con un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, cuando podrían registrarse precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica.

De acuerdo con el reporte meteorológico, publicado en sus redes sociales, durante la mañana predominará la nubosidad fragmentada, con algunas áreas despejadas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se esperan lluvias en el sur de Bolívar, Amazonas, la región andina y el estado Zulia.

Para la segunda mitad del día, las precipitaciones podrían extenderse a Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, los Llanos centrales y occidentales, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

El organismo también indicó que no se descartan lluvias en la región centro-norte costera.

Respecto a las temperaturas, se esperan mínimas de 6 °C y máximas de 39 °C, mientras que se reporta que, hasta la fecha, no hay ondas tropicales activas en el territorio nacional.

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