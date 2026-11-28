El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica precipitaciones de intensidad variable en distintas regiones del país durante la tarde y noche de este sábado, mientras que en horas de la mañana predominarán condiciones meteorológicas estables.

De acuerdo con el reporte del organismo, reseñado en sus redes sociales, en las primeras horas del día se espera cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se prevé desarrollo nuboso con lluvias o lloviznas en el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas y Mérida.

Para las horas de la tarde- noche, se prevé cielo parcialmente nublado a fragmentado, con intervalos despejados en buena parte del país, pero no se descarta precipitaciones de intensidad variables en varios estados del país.

En la Gran Caracas, por su parte, el reporte meteorológico señala que durante las primeras horas de la mañana se presentará nubosidad parcial, acompañada de algunas lloviznas.

Para la tarde y noche se esperan lluvias o lloviznas en la región.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de hasta 32 °C en La Guaira.

El Inameh recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de sus pronósticos ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado.