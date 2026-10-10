Inameh destaca el desarrollo de nubosidad en su reporte matutino / Foto: referencial
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Inameh pronostica nubosidad parcial en gran parte del país este sábado

Se esperan precipitaciones de intensidad variable en Apure, Barinas, Portuguesa y Táchira, Mérida y Zulia

Amarilis Palacios
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé el desarrollo de nubonidad parcial en gran parte del país este sábado.

A través de sus redes sociales, el instituto meteorológico precisó que «se observa nubosidad parcial y zonas despejadas en la mayor parte de su extensión».

Asimismo, destaca la formación de áreas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable y algunas descargas eléctricas en zonas del estado Apure, Barinas, oeste de Portuguesa, Táchira, Mérida y Zulia.

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