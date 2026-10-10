Inameh pronostica nubosidad parcial en gran parte del país este sábado

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé el desarrollo de nubonidad parcial en gran parte del país este sábado.

A través de sus redes sociales, el instituto meteorológico precisó que «se observa nubosidad parcial y zonas despejadas en la mayor parte de su extensión».

Asimismo, destaca la formación de áreas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable y algunas descargas eléctricas en zonas del estado Apure, Barinas, oeste de Portuguesa, Táchira, Mérida y Zulia.